State Music Festival Results

By Jill Whiteman

The following performances received Superior ratings at the State music Festival held Billings West High School May 5 and 6. Forty-two events from Baker High School qualified to participate in State Festival. The following 21 events earned the coveted Superior ratings:

Kendal Wipperling and Autumn Law – Flute Duet

Isaac Rost – Trumpet Solo

Baker Girls Ensemble (Autumn Law, Kendal Wipperling, Megan Slagter, Megan Greiff, Taiken Goerndt, Anna Espeland, Marissa Leivestad, Rachel Rost, Dani Rost, Kelsey Miller, McKenzie Holliday, Alissa Schell)

Alissa Schell – Flute Solo

Baker Senior Vocal Ensemble (Autumn Law, Kendal Wipperling, Megan Slagter, Megan Greiff, Taiken Goerndt, Anna Espeland, Isaac Rost)

Baker Brass Ensemble 2 (Taylyn Dukart, Terrell Koenig, Isaac Rost, Rachel Rost, Devin Solberg, Casey Wyrwas

Baker Jazz 1 (Taylor Bertsch, Melissa Breitbach, Halle Burdick, Savannah Davis, Javon DeGrand, Anna Espeland, Maleah Graham, Hannah Gonsioroski, Terrell Koenig, Cameron MacKay, Breanna Miller, Shelby Moore, Kelsey Miller, Scotti Robinson, Isaac Rost, Rachel Rost

Baker Trumpet Ensemble (Alex Bohle, Halle Burdick, Trevor Griffith, Teight Madler, Shelby Moore, Dustin Rost, Riley Schultz, Sean Shelhamer

Maryssa Rusley – Flute solo

Baker Brass Ensemble 1 (Melissa Breitbach, Cameron MacKay, Scotti Robinson, Rachel Rost, Devon Solberg

Autumn Law – Flute solo

Kelsey Miller – Vocal solo

Baker Girls Vocal Jazz (Marissa Leivestad, Rachel Rost, Danni Rost, Kelsey Miller, McKenzie Holliday, Alissa Schell)

Devon Solberg – Tuba solo

Rachel Rost – Trombone solo

Alissa Schell – Vocal solo

Kendal Wipperling – Flute solo

McKenzie Holliday – Vocal solo

Rachel Rost – Vocal Solo

Baker Flute Ensemble (Autumn Law, Kendal Wipperling, Danni Rost, Alissa Schell, McKenzie Holliday, Maryssa Rusley, Megan Greiff, Katelynn Afrank, Megan Smith, Marissa Leivestad)

Freshman Vocal Quartet (Rachel Rost, Marissa Leivestad, Alissa Schell, McKenzie Holliday)